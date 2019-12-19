Hisarcıklıoğlu: "Malkara Eski Kaşarı'nı kimse kullanamayacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Malkara Eski Kaşarı'nı kimse kullanamayacak' - Son Dakika Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: "Malkara Eski Kaşarı'nı kimse kullanamayacak"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tescilli Malkara Eski Kaşarı'nın herkesin kullanamayacağını ifade ederek, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nı tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tescilli Malkara Eski Kaşarı'nın herkesin kullanamayacağını ifade ederek, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nı tebrik etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala programı dönüşü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Yaman Peynircilik Tesisleri'nde mola verdi. Hisarcıklıoğlu, Yaman Peynircilik Tesislerinde, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TSO Başkanı Ümran Bilgin, Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Malkara Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fatih Yılmaz, Yaman Peynircilik sahibi Tevfik Yaman ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi.


Rifat Hisarcıklıoğlu, Malkara ilçesinin tarım ve hayvancılık bakımından fevkalade önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, sıcak ve dostane karşılamadan dolayı teşekkür etti.


Malkara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde tescil ettirilen Malkara Eski Kaşarı'ndan övgüyle bahseden Hisarcıklıoğlu, "Malkara'nın kendi ürünlerine sahip çıkması nedeniyle coğrafi işaret alan Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'nı kutluyorum. Artık Malkara Eski Kaşarı'nı kimse kullanamayacak. Kullanmak istiyorsa standartlarına uyması lazım. Oda ve borsalarımızın kendi yöresel ürünlerine sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.


Malkara Eski Kaşarı hakkında


Malkara Eski Kaşar Peyniri, Evliya Çelebi'nin ünlü eseri Seyahatnamesine konu olmuş; söz konusu eserde Malkara'nın kaşkavalı (kaşar peyniri) ile ünlü bir yer olduğu belirtilmiştir. Malkara'nın Selanik'ten İstanbul'a giden eski yol üzerinde olması, konaklama yönünden önemli bir merkez olmasını sağlamıştır. 1937 yılında yapılan bir araştırmada, Trakya Bölgesinde kaşar peyniri üretimi yapan mandıralar tespit edilmiştir.


Malkara Eski Kaşar Peyniri, Malkara İlçesi ikliminin ortaya koyduğu bitki örtüsüyle, özellikle yöreye özgü olan Lathyrus L. (mürdümük) ile diğer çeşitli otlar ve kekik ile beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütünden (yüzde 30-35 keçi sütü, yüzde 20-35 koyun sütü, yüzde 30-50 inek sütü) yararlanılarak üretilmektedir. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Malkara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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