Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu'na 'İspanya Sivil Liyakat Nişanı' verildi
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Hisarcıklıoğlu'na 'İspanya Sivil Liyakat Nişanı' verildi

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" verildi.

Hisarcıklıoğlu'na 'İspanya Sivil Liyakat Nişanı' verildi, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53 
Türkiye, İspanya, Ekonomi
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