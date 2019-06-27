Hisarcıklıoğlu'na 'İspanya Sivil Liyakat Nişanı' verildi
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya
Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" verildi.
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