Hisarcıklıoğlu'ndan Aydınlı kadın girişimcilere 'Rol Model Olun' çağrısı

AYDIN (İHA) – Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Bilgilendirme Seminerine katıldı.



Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı/ Ege Bölge Başkanı Esen Türker, Başkan Yardımcıları Bahtiyar Çekici, Berna Akyüzlü, Hezer Sermin Kırıcı ile Hibeti Zeytin, Üyeler Semra Ağaççı ve Yasemin Ateş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Kadın Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Seminerine katıldılar.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Seminerinde, Kurul üyelerinden, genç kızlara başarı öykülerini anlatarak, rol model olmalarını istedi.



Ankara'da TOBB İkiz Kuleler 'de gerçekleştirilen seminerde bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, bilgilendirme seminerlerinin, camiayı ve TOBB'u tanımak için çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nu 2007 yılında kurduklarından söz eden Hisarcıklıoğlu, "Kurullarımızın amacı 81 ildeki kadın girişimci sayısını artırmak. Türkiye'deki tüm girişimciler içinde kadınların oranı 2007'de yüzde 4'ten 2018'de yüzde 9'a çıktı. Hiç mütevazı olmayacağım. Türkiye'de girişimcilik bu kadar çok konuşulmaya başladıysa, bunda en büyük rol TOBB'un, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızındır. Yaklaşık 7 bin gönüllü kadın girişimci, illerindeki Oda ve Borsalarımızın koordinasyonunda bu amaç için seferber oldular. Kurulların birinci görevi, başarılı kadın girişimcileri rol model olarak öne çıkarmak. Diğer kadınların, 'O yaptıysa, ben de yapabilirim' demesini sağlamak" diye konuştu.



-Kadın hayatın her alanında olmalı



Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı çıkmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu 'kadının yeri evidir' yaklaşımının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadının hayatın her alanında olması gerektiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Aynı erkekler gibi kadının evde de, işte de yapacakları vardır. Bakış açısının değişmesi, kullanılan dilin değişmesi gerekiyor. Unutmayın, sevgi, dilde başlar; dil değişirse, dünya değişir. Gelin artık, hayatımızda sık sık kullandığımız 'bu işin adamı' yerine 'doğru kişi', 'erkek sözü' yerine 'söz', 'adam gibi' yerine 'doğru düzgün' diyelim. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti olmaz. Siz eleştirilere kulağınızı kapatın ve işinize kararlılıkla devam edin. Çünkü TOBB olarak kadın ve genç girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. Üstelik sizlerden ülkemiz adına çok beklentimiz de var. Türkiye'nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model de sizlersiniz. Türkiye'de yeni girişimciler ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna, yol göstermesine ihtiyacımız var. Bunları yaparken de içinde bulunduğunuz bu camiayı çok iyi tanımanızda büyük önem ve fayda görüyoruz" dedi. - AYDIN