Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı
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Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı

57 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının cesur şekilde faiz indirimlerini sürdürmesinin iş dünyasına moral verdiğini belirterek, "Bankalar, ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının cesur şekilde faiz indirimlerini sürdürmesinin iş dünyasına moral verdiğini belirterek, "Bankalar, ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Merkez Bankasının cesur şekilde faizi indirmeyi sürdürmesinin iş dünyasına moral verdiğini bildiren Hisarcıklıoğlu açıklamasında, "Enflasyon görünümündeki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve küresel çapta parasal genişleme sinyalleri de Merkez Bankasının elini güçlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu son dönemde faiz indiriminin de etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankasının faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Bankalar, ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Faiz oranlarında son dönemdeki gerileme hala kredi faizlerine yeterince yansımadı. Bu da firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırım kararlarına yansıyor. Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki yatırım iştahı artsın."

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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