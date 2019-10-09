Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.

Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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