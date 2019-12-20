Hisarcıklıoğlu'ndan Devrek TSO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcıklıoğlu'ndan Devrek TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu'ndan Devrek TSO'ya ziyaret

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Devrek İlçesi Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu'ndan Devrek TSO'ya ziyaret, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Devrek İlçesi Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek istişare toplantısına katıldı.


Bir takım açılış ve toplantılara katılmak için Zonguldak'a gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Devrek ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu'nu Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Hisarcıklıoğlu, TSO Meclis üyeleri ile istişare toplantısında yaptığı konuşmasında, "Devrek birçok il ve ilçeden çok daha şanslı. Ormanın olması en büyük nimetlerden birisi. Eğer bu nimet iyi bir şekilde değerlendirilirse ilçeye katma değer anlamında çok büyük katkı sağlar. Devrek'e organize sanayi bölgesi kurulması için oda başkanımız canla başla çalışıyor. Biz Devrek'teki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Devrek'e OSB kurulması için gerekli desteği vermek için hazırız. Bir de özellikle tehlikeli iş alanlarında faaliyet gösteren firmaların mutlaka ehliyetli kişileri çalıştırmaları büyük önem arz etmektedir. Bir kaza meydana geldiği zaman sıkıntıları büyük oluyor inanın benim bile bu tür olayların üstesinden gelmem mümkün oluyor. Bizler 80 milyonluk bir milletiz bizi hiç kimse bölemez gördük. 15 Temmuz'da hepimiz bir olduk yani düşüncelerimiz elbette farklı olacaktır. Herkes aynı düşüncede olsa bir ehemmiyeti kalmaz farklı düşünelim ama, bir olalım bütün olalım." dedi.


Programın ardından Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu tarafından Hisarcıklıoğlu'na ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Hisarcıklıoğlu da, Hacıkulaoğlu'na günün anısına özel bir plaket hediye etti - ZONGULDAK

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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