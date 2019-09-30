Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu'ndan 'girişimci' uyarısı
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Hisarcıklıoğlu'ndan 'girişimci' uyarısı

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Hisarcıklıoğlu'ndan 'girişimci' uyarısı, System.String[]

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:06 
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