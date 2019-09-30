Hisarcıklıoğlu'ndan 'girişimci' uyarısı
1 saat önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız." dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:06
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