Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu'ndan 'kredi destek' açıklaması
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Hisarcıklıoğlu'ndan 'kredi destek' açıklaması

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan 'kredi destek' açıklaması, System.String[]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:32 
Ekonomi
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