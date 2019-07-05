Hisarcıklıoğlu'ndan 'kredi destek' açıklaması
1 saat önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:32
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