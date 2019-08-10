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Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşa içinde yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası adına, mübarek...

Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşa içinde yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası adına, mübarek Kurban Bayramı'nın büyük milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla anlam kazanan bayramların küslüklerin son bulması, kardeşlik duyguları içinde insanların birbirine sarılması açısından önemine işaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içinde zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, mübarek Kurban Bayramı'nın büyük milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."
Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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