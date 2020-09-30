Hisarcıklıoğlu'ndan TOBB ETÜ öğrencilerine "Girişimcilik ve Liderlik" dersi - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu'ndan TOBB ETÜ öğrencilerine "Girişimcilik ve Liderlik" dersi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kimsenin dil, din, kimlik, görüş ve etnik kökeninden dolayı dışlanmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ne çektiyse, hep korkularına esir olmaktan, yanındaki arkadaşını öteki diye görmekten çekti.

Hisarcıklıoğlu'ndan TOBB ETÜ öğrencilerine

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kimsenin dil, din, kimlik, görüş ve etnik kökeninden dolayı dışlanmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ne çektiyse, hep korkularına esir olmaktan, yanındaki arkadaşını öteki diye görmekten çekti." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürüttüğü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (ETÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılışına video konferans yoluyla katılarak "Girişimcilik ve Liderlik" dersi verdi.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bu yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirerek, salgının bütün insanlığı tehdit ettiğini ve aşı bulunana kadar virüsle yaşamaya alışılması gerektiğini söyledi.

TOBB ETÜ'yü dünyayı takip eden, özel sektörü ve ihtiyaçlarını tanıyan ve üniversitede teori ile pratiği birleştirmiş yeni bir nesil için kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, üniversitede her alanda icat çıkaran girişimci gençler yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında kuşaklar arasındaki farklara da işaret ederek, Z kuşağının kendi kuşaklarından çok daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Türkiye nüfusunun yüzde 39'unu kapsayan Z kuşağının, çoğu ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerde müthiş bir teknoloji hakimiyeti var. Sizin nesliniz 18 yaşında milyarlar kazanan insanlarla dolu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 88 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı. Sizi iyi yetiştirebilirsek ülkemin zenginliği için hayırlı bir iş yapmış oluruz."

Öğrencilere, seyahat etmeleri, yeni kültürleri tanımaları, okumaktan ve araştırmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"En önemlisi de dilinden, dininden, kimliğinden, görüşünden, etnik kökeninden dolayı kimseyi dışlamayın. Türkiye ne çektiyse, hep korkularına esir olmaktan, yanındaki arkadaşını öteki diye görmekten çekti."

"Yurt dışına gidin ama geri dönün"

Yurt dışında çalışma konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, herkesin daha zengin olmak için beyin göçünü istediğini dile getirerek, "Gidip öğrenmenizde sıkıntı yok. Gidin ama geri dönün. Biz bunu Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nda yaptık. CEO'muz Gürcan Karakaş, Türkiye'de eğitim gördü. Gelecekte Bosch'un bir numaralı CEO'su olacağı söyleniyordu. Ancak şu anda Türkiye'nin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere ülkesine döndü." diye konuştu.

E-ticarete ilişkin de konuşan Hisarcıklıoğlu, geleceğin bu alanda olduğunu söyledi.

"Bir dağ köyünden, 7 milyara ulaşma imkanın var." diyen Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını döneminde e-ticaretin yüzde 159 büyüdüğünü söyledi.

Yüz yüze eğitim konusunda ise gerekli bütün hijyenik önemleri aldıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Biz TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni aldık. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Herşeyi kapatırım eğitim kurumlarını kapatmam' diyor. Onun için en iyi eğitim yüz yüze eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Gİrişimcilik, Tobb Etü, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu'ndan TOBB ETÜ öğrencilerine 'Girişimcilik ve Liderlik' dersi - Son Dakika Ekonomi

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