Hisarcıklıoğlu: "Özel bankalar esnafımızı 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Özel bankalar esnafımızı 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı' - Son Dakika Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: "Özel bankalar esnafımızı 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının düşük faizle kredi vermeye başlamasının ardından özel sektör bankalarının da kredi vermek için esnafı dolaşmaya başladığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının düşük faizle kredi vermeye başlamasının ardından özel sektör bankalarının da kredi vermek için esnafı dolaşmaya başladığını söyledi.

Kadirli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odasında esnafla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yaşanan sıkıntılardan en fazla esnafın etkilendiğini dile getirdi.

Sıkıntıların gelecek yıl atlatılacağına inandıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin aldığı önlemler ve kararlar sayesinde önümüzdeki sene pozitif büyümeyle çıkacağız inşallah. Önümüzdeki yıl hem büyümenin artması hem iç piyasanın canlanması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda esnaf ve üreticilerin en büyük sıkıntısının faizlerin yüksekliği ve krediye ulaşmaktaki zorluklar olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimizle yaptığımız temaslar neticesi kamu bankalarımız hem faizleri düşürdü hem yeniden kredi vermeye başladı. Bugünlerde bakıyorum da özel sektör bankaları da artık esnafımıza gidip 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı. İç piyasanın canlanması için konut ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerde başlatılan kampanyalar, bizlere de moral sağladı.

Perakende sektörünün en büyük şikayeti de POS komisyonlarının yüksekliğiydi. Yine girişimlerimiz sonucunda yüzde 1,6'nın üzerinde komisyon alınmıyor artık. Son 10 aydır da alacaklarımızın sigorta edilmesini hayata geçirdik. Artık hem bizim ödemede hem almada zorlandığımız paralar artık sigortalı hale geldi."

Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankasının her yıl 190 ülke arasındaki İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde tarihi boyunca hiç ilk 50 arasına giremediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, iki yıl önce hükümet ve bakanlıklarla yaptıkları çalışmalar neticesi Türkiye'nin 63. sıradan 43. sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu sene bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33. sıraya yükselmeyi başardı. Daha yürüyecek çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: Özel bankalar esnafımızı 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:55 Kaynak: AA
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