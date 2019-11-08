Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz"
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz'

Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz"

7 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Banka faizleri düşmeye başladı.

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Banka faizleri düşmeye başladı. Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Piyasa dönmeye başladı ve gelecek açısından umudumuz var. Şu an iyiye doğru gidiyoruz." dedi.

Edirne'deki programlarının ardından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de ekonominin iyiye gittiğini söyledi.

Faizlerin düşmesinin ardından ekonomide hareketliliğin başladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Banka faizleri düşmeye başladı. Bankalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. Piyasa dönmeye başladı ve gelecek açısından umudumuz var. Şu an iyiye doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruya, "190 ülkedeki bizim muhataplarımıza, iş dünyası olarak bizler, işçiler işçi sendikalarına, memurlar memur sendikalarına, esnaf kuruluşlarımız esnaf kuruluşlarına ve ziraat odalarımız bütün dünyadaki ziraat odalarına Barış Pınarı Harekatı'nın nasıl haklı olduğunu anlatan mektupları gönderdik." yanıtını verdi.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu'na, Çorlu TSO ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun eşlik etti.

Türkiye, Edirne, Çorlu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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