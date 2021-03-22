Hisarcıklıoğlu: "Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte"

22.03.2021 14:28
Hisarcıklıoğlu:

Hisarcıklıoğlu: "Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte" "Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz" "Oyun, yazılım, yapay zeka, blokchain gibi alanlara...

Hisarcıklıoğlu: "Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte"

" Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz"

"Oyun, yazılım, yapay zeka, blokchain gibi alanlara daha çok yatırım çekelim, buradan yeni girişimciler ve başarı hikayeleri çıkaralım

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ettiğini belirterek, "Girişimcilik ekosisteminin parçası olan bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan bir Türkiye hayal ediyoruz. Zira bu yüzyılda, küresel arenada var olmanın en önemli şartının, girişimcilik ve girişimci ülke olmak, şeklinde görüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na video konferans yöntemi ile katıldı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, girişimciliğin ve oyun sektörünün önemine değildi. Hisarcıklıoğlu, pandeminin sıkıntılarının yanı sıra e-ticaret gibi yeni fırsatlar getirdiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, bu yüzyılda küresel arenada ekonomik olarak var olmanın en önemli şartının, girişimci bir ülke ve girişimcilik olduğunu söyledi. Oyun sektörünün önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk Unicorn'unun (değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişimcilik) oyun sektörü alanından çıktığına dikkat çekti.

"Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte"

Pandemi sürecinde on yıllar sürecek teknolojik dönüşümü, dünya olarak 1 senede yaşandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşme ve e-ticaret, tüm dünyada öne çıktı. ve tüm bunları, yeni nesil girişimciler başardı. Bakın geçenlerde yabancı basında ilginç bir yazı okudum. Buna göre, dijital medyanın, reklam pastasındaki payı, yüzde 51'i geçmiş. Yani, hem görsel, hem de yazılı, tüm geleneksel medyayı geçmiş. Reklam pastasının nasıl dağıldığı çok önemli. Zira orası, tüketici davranışlarının da aynası. Demek ki tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte. O halde üreticilerin ve girişimcilerin de orada olması gerekmekte. Bu yüzden en başta sizler, işinizi, muhakkak dijital ortama taşımalısınız. Sadece e-ticaret olarak değil, müşteri ilişkilerinden, reklam ve pazarlamaya kadar dijital de olmalısınız. Henüz yıllık veriler çıkmadı ama ülkemizde e-ticaret hacmi, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 64 arttı . Yani geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş durumda. Eskiden e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 idi. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'lere ulaştı ve daha da büyümeye devam ediyor. Dünyaya baktığımızda da, hızla büyüyen şirketlerin tamamı, e-ticaret yolunu seçiyor. Covid-19 sonrasında da bu alana yönelim, hız kesmeden sürüyor. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret bir alışkanlık haline geliyor. O halde, ürün ve hizmetleri dijital ortama taşımak zorundayız. İşte bu nedenle, TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik ekosisteminin parçası olan bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan bir Türkiye hayal ediyoruz. Zira bu yüzyılda, küresel arenada var olmanın en önemli şartının, girişimcilik ve girişimci ülke olmak, şeklinde görüyoruz. Bu vizyonla hareket ederek, yıl sonuna kadar yeni nesil girişimcilik alanlarına yönelik online etkinliklere devam ediyoruz. Girişim Sermayesi Meclisimizin bünyesinde, ülkemizin en büyük girişim sermayeleri bulunuyor. Meclis Başkanımız Göktekin beyin liderliğinde, girişimcilerimizi bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yenilikçi fikirleriyle oyun dünyasına katkı sınman isteyen girişimcilerin, devlet desteklerinden ve teşviklerinden yararlanabilmesi konusunda Girişimci kurulları vasıtasıyla bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek, "Oyun sektörünün sorunlarını, Yazılım Sektör Meclisimiz ve K. Endüstriler Sektör Meclisimiz vasıtasıyla dile getiriyoruz. Zira, oyun konusunun giderek daha önemli hale geldiğini de biraz önceki konuşmacılarda gördük. Ülkemizin ilk unicorn'unun buradan çıkmasını da, genç girişimcilerimizin büyük bir başarı hikayesi olarak kabul ediyor ve onlarla iftihar ediyoruz. G3 forumunun da bu konuyu, ana gündem olarak belirlemesini, çok doğru ve yerinde buluyoruz. Bu alanda çok değerli konuşmacılarımız olduğunu görüyorum. İlk Unicorn'umuz olan Peak Games'in kurucu ortağı ve başarılı iş kadını; Rina Onur Şirinoğlu, Oyun sektörünün öncülerinden ve iyi bir girişimci olduğu gibi yatırımcı olan Erdem Yurdanur, Türkiye'nin en iyi mobil oyun app'i seçilme başarısını gösteren, örnek bir kadın girişimcimiz; Simay Dinç. ve moderatörümüz olarak, pek çok zorluğu aşmayı bilerek başarıya ulaşan, aynı zamanda önde gelen bir sanayicimiz de olan, Civan Sözkesen bizlerle birlikte olacak. Hepsine katılımları için ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Tüm bu yenilikçi sektörlere, oyun, yazılım, yapay zeka, blokchain gibi alanlara daha çok yatırım çekelim, buradan yeni girişimciler ve başarı hikayeleri çıkaralım"

Hisarcıklıoğlu, mobil oyun sektörü pazarının büyüklüğünün 175 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Dünyanın en çok indirilen uygulamaları içerisinde mobil oyunlar birinci sırada yer aldı. Türkiye girişimcilik ekosisteminde de, en çok yeni girişim kurulan sektör, en fazla yatırım alan sektör, oyun sektörü oldu. Pek çoğumuz, korona virüs ile sadece uzaktan alışverişi, uzaktan eğitimi ve uzaktan konferansı öğrenmekle kalmadı, bir de uzaktan spor (yani e-sports) karşılaşmalarının farkına vardı. Esasında E-spor da bir nevi girişimcilik ve yüz milyonlarca kullanıcısı ve takipçisi bulunuyor. Olimpiyatların düşen izlenme oranlarını yükseltmek ve özellikle Milenyum ve Z-kuşaklarının oyunlara ilgisini canlı tutmak için, olimpiyat gündemini yeniliyor. Bu kapsamda E-spor müsabakalarının da oyunlara dahil edilmesini düşünülüyor. Amerika'da 50 okulda e-spor takımı bulunuyor ve 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorlar. Biz de 2018 yılında Spor Bakanlığı altında E-Spor Federasyonu kurulmuş durumda. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Sizce niye? Türkiye'nin ilk Unicorn'u oyun platformu alanından çıktı? Devlet bu alanda ne düzenlemelerle ne de müzakerelerle hiç faaliyet göstermediği için elbette. Benim gördüğüm devlet gölge etmeyince girişimci rahat ediyor ve bu topraklarda da Unicorn çıkabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz kamu her zaman kamu maliyesi açısından olaylara bakıyor. O yüzden tüm girişimcilerimize kamunun bürokratik zihniyetinden uzak şekilde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum. Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımız her zaman yanınızda olacak, onlara katılın. Girişim Sermayesi Meclisimizle, yani Göktekin Bey ile yakın çalışın, daha fazla işbirliği içerisinde bulunun. Tüm bu yenilikçi sektörlere, oyun, yazılım, yapay zeka, blokchain gibi alanlara daha çok yatırım çekelim, buradan yeni girişimciler ve başarı hikayeleri çıkaralım" şeklinde konuştu.

Spor Federasyonu, Girişimcilik, oyunlar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Tüketiciler de artık, sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte' - Son Dakika Ekonomi


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