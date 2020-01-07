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Hisarcıklıoğlu: "Türkiye'nin otomobili üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların...
6 saat önce
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:29 Kaynak: AA
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
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