Hisarcıklıoğlu: "Türkiye'nin otomobili üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcıklıoğlu: 'Türkiye'nin otomobili üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların... - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Türkiye'nin otomobili üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların...

6 saat önce

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin otomobili üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların...

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:29 Kaynak: AA
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