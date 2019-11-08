Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, " Birleşmiş Milletler (BM) 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın' diye kendi kitaplarına bastılar, tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de, 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı'ne katıldı.Toplantının basına açık kısmında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya'da yaptıkları 3 ana yatırıma değindi. Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'yla birlikte başlayan gümrük kapıları modernizasyonu ile tüm dünyaya örnek olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Lojistik anlamda İpsala'da ilk defa İpsala Gümrük Kapısı'yla başladık. Birinci örnek yaptıktan sonra devlet de, biz de yapabileceğimizi öğrendikten sonra Türkiye'nin bütün kara gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bunun başlangıcı da İpsala'dır. Daha sonrasında Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları'nı modernize ettik. Kapıkule modernizasyonu bitti, şimdi yeniden ilave yatırımlarla büyütüyoruz. İpsala bizim 2002'de yaptığımızda kapasiteyle bugün gelinen kapasite arasında çok fark oldu. Yeniden modernize ediyoruz, bunu yaparken de İpsala aslında zaman zaman Trakya'da oda ve borsalar bir araya gelemez deniyordu, bu anlayışı burada yıktı. 22 odam ve borsam odalar birliği olarak hemen yanı başımızdaki İpsala Gümrük Kapısı'nı beraber modernize ettik"dedi.

Birleşmiş Milletlerin modernize ettikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nı kitabı ile 190 ülkeye örnek proje olarak tanıttığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz bu kapıları modernize ettikten sonra, Birleşmiş Milletler inceleme yapıp, 'Bütün dünyaya rol model olacak bir gümrük inşa etmiş Türkiye, biz bunu tavsiye etmek istiyoruz dünyaya' dediler. BM tarafından 190 ülkeye diyorlar ki, 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın' diye kendi kitaplarına bastılar tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor. Bunun arkasında birincisi Trakya var, İpsala ile başladı" dedi.

'DEREKÖY GÜMRÜK KAPISI MODERNİZASYONU BAŞLAYACAK'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyruklarını yapılan TIR Parkı ile bitirdiklerini, Bulgaristan 'a açılan Dereköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna başlayacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Özellikle Kapıkule'de TIR Parkı'nı yaparak yıllardır her hafta sonu televizyonlara haber olan konuda TIR kuyrukları da bitmiş oldu, çağ dışı görüntüye son vermiş olduk. Tarih ve turizm alanında da özellikle önemli yatırımlar yaptık. Tarihimizin en önemli eserlerinden olan Selimiye Camii 'nin bakım ve onarım masraflarını karşıladık. Sinan ve Selimiye Vakfı'nı kurarak bu ata yadigarının gelecek nesillerine aktarılmasını garanti altına aldık. Özellikle gümrük kapısının gelirlerinin büyük kısmını Sinan Vakfı'na aktararak özellikle Sinan'ın eserlerinin hepsine sahip çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trakya'da yaptıkları yatırımlara da değinen Hisarcıklıoğllu, TOBB tarafından Trakya Üniversitesi 'ne yaptırdıkları İlahiyat Fakültesi açılışına çağrılmadıklarını belirterek, sitem etti. Hisarcıklıoğlu, "Trakya'daki şehirlerimizin hepsine okul yaptık. Kırklareli 'de Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yaptık. Tekirdağ bekliyor, bitti okul, açılışa davet edecekler inşallah Edirne gibi olmaz diyorum. Edirne'de de İlahiyat Fakültesi'ni yaptık açılışını yapmak bize nasip olmadı, haberimiz olmadığı için. Haberimiz olsa biz de muhakkak gelir burada açılışta bu onuru yaşardık. Ama bugün bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, özellikle Trakya Üniversitemize de bir fakülte kazandırmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu da yaparken tüm Trakya'daki oda ve borsalarımın destekleriyle yaptık" diye konuştu.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

- Edirne