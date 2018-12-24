Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temeli sağlamdır
25 dakika önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye
'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:58
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