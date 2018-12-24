Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temeli sağlamdır

Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temeli sağlamdır

25 dakika önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temeli sağlamdır, System.String[]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:58 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Ekonomi
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