Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Olarak Tarımda Müthiş Bir Potansiyele Sahibiz"

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

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