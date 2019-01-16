Son Dakika Haberleri: Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Olarak Tarımda Müthiş Bir Potansiyele Sahibiz"

Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Olarak Tarımda Müthiş Bir Potansiyele Sahibiz"

49 dakika önce

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Hisarcıklıoğlu:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:40 Kaynak: AA

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