Hisarcıklıoğlu: "Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcıklıoğlu: 'Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum' - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum"

6 saat önce

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı Salonda katılımcılardan görüntüler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör...

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı

Salonda katılımcılardan görüntüler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)

Hisarcıklıoğlu: Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:33 Kaynak: AA
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