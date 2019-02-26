Hisarcıklıoğlu: "Yeni ve Dinamik Bir Mesleki Eğitim Modeline Geçiyoruz"
1 saat önce
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Salondakilerden görüntüler Video gösterimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar...
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi
Salondakilerden görüntüler
Video gösterimi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılacak mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:04 Kaynak: AA
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