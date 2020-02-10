Hisarcıklıoğlu: "Zengin olmazsanız sizi yönetirler" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Zengin olmazsanız sizi yönetirler' - Son Dakika Ekonomi

Hisarcıklıoğlu: "Zengin olmazsanız sizi yönetirler"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmazsanız emir alırsınız, sizi yönetirler, ne derlerse onu yapmaya mahkumsunuz ve onların dediğini yapmak zorundasınız" dedi.

Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmazsanız emir alırsınız, sizi yönetirler, ne derlerse onu yapmaya mahkumsunuz ve onların dediğini yapmak zorundasınız" dedi.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu toplantı salonunda düzenlenen "Girişimcilik" konulu konferansa katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na KSÜ Rektörü Niyazi Can tarafından fahri doktora unvanı verildi. Burada üniversiteli gençlere konuşan Hisarcıklıoğlu, "Toplumumuzda herkes zengin olmak istiyor ve zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçiyor" ifadesini kullandı.


Türklerin olmak istemediği şey, 'girişimcilik'


Osmanlı döneminden bu yana Türklerin en çok memur ve asker olmak istediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Geçmişe baktığımız zaman 1912 yılındaki Osmanlı coğrafyasını bir Fransız yazar gelip tespit yapıyor. O günkü Osmanlı'daki yaşayanlara sorduğu soru, 'ne olmak istiyorsunuz' diye sorduğu zaman İstanbul'da katip ve memur olmak istiyorlar yani, Türklerin olmak istediği iki tane meslek memur ve asker. Olmak istemedikleri tek şey ise, girişimcilik ve iş insanıdır. Dünya milletlerinin gücü, toplarıyla tüfekleriyle değil girişimcilik güçleriyle ölçülüyor" diye konuştu.


"Sovyetler Birliği girişimci olmadığı için yıkıldı"


Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devletinin girişimcileri olmadığı için yıkıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zamana kadar dünyanın en büyük iki süper gücünden biriydi. Teknoloji ile de ölçülüyor ve Sovyetler Birliği ABD'nin önüne geçmişti o dönemde. 1990 yılında bu ülke tek bir kurşun atılmadan yıkıldı. Eksik olan girişimcilik yoktu. Girişimciliğin olduğu yerde kalite olur ve insanlara hizmet olur" diye konuştu.


"Dünyanın en zengin 20 ülkesi en girişimci 20 ülkesidir"


Türkiye'nin gelecekte rahat edebilmesi için girişimciliğe önem vermesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Almanya ve Japonya'da girişimcilerin desteğiyle dünyanın güçlü devletleri arasında yerini aldı ve dünyanın iki süper gücü haline geldi. Rekabetin olduğu yerde kalite olur hizmet olur ama rekabetin olmadığı yerde hizmet olmaz. Dünyanın en zengin 20 ülkesi en girişimdi 20 ülkesi. Zengin olmazsanız emir alırsınız, yönetirler sizi ne derlerse onu yapmaya mahkumsunuz ve onların dediğini yapmak zorundasınız. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri girişimci ithal ediyor. Girişimciliğin merkezlerinden Silikon Vadisi'nin yüzde 51 çalışanları Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş. Türkiye'nin geleceğinin rahat etmesi için girişimci olun. Daha zengin ve sözü dinlenen bir ülke olmak için girişimci olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Amerika Birleşik Devletleri, Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:56:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcıklıoğlu: "Zengin olmazsanız sizi yönetirler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]