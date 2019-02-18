Hisarlar Eski Ceo'su Zafer Türker Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Hisarlar eski CEO'su Zafer Türker son yolculuğuna uğurlandıESKİŞEHİR - Dün sabah saatlerinde intihar ederek yaşamına son veren eski Hisarlar Grup eski Üst Yöneticisi Zafer Türker son yolculuğuna uğurlandı.
Hisarlar eski CEO
'su Zafer Türker son yolculuğuna uğurlandı
ESKİŞEHİR - Dün sabah saatlerinde intihar ederek yaşamına son veren eski Hisarlar Grup eski Üst Yöneticisi Zafer Türker son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Çukurhisar
Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki eski iş yeri Hisarlar Grup'a ait tarım makineleri fabrikasına gelen 45 yaşındaki Türker, iş yeri girişindeki güvenlik görevlisinin silahıyla kendini başından vurarak intihar etti. Aynı zamanda Litvanya
'nın Eskişehir
'deki fahri konsolosluk görevini de yürüten Türker, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Çukurhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türker'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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