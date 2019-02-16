Hisarlar Yönetim Kurulu Eski Başkanı Zafer Türker İntihar Etti

Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı Zafer Türker intihar ettiESKİŞEHİR - Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Zafer Türker intihar etti.

Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı Zafer Türker intihar etti



ESKİŞEHİR - Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Zafer Türker intihar etti.

Türkiye'nin önemli tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticilerinden Hisarlar'ın eski Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Türker, sabah saatlerinde fabrikada intihar etti. Alınan bilgiye göre, fabrikaya gelen Türker, burada güvenlik görevlisinden tabancasını alarak kendisine ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personelleri, Türker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, 45 yaşındaki Zafer Türker'in intihar sebebi araştırılıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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