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Hisarmak yeni yatırımlarla büyüyor - Son Dakika

Hisarmak yeni yatırımlarla büyüyor

09.08.2021 09:22
Hisarmak yeni yatırımlarla büyüyor, System.String[]

Tasarım ve imalat kalitesini her üründe ileriye taşıma prensibiyle sektöründe adından söz ettiren Kahramanmaraş'ın yükselen şirketlerinden Hisarmak Makine, her yıl yüzde 25 büyüme ve yüzde 30 ciro hedefiyle bölge ve ülke ekonomisine değer katıyor.

Tasarım ve imalat kalitesini her üründe ileriye taşıma prensibiyle sektöründe adından söz ettiren Kahramanmaraş'ın yükselen şirketlerinden Hisarmak Makine, her yıl yüzde 25 büyüme ve yüzde 30 ciro hedefiyle bölge ve ülke ekonomisine değer katıyor.

Tekstil makinaları, boyahane, buhar kazanları ve Torna tesviye işlerindeki deneyim ve tecrübelerini 2015 yılında, duayen iş insanı Yusuf Akarca'nın himayesinde, Gaffar Akarca ile omuz omuza vererek hayata geçiren Hisarmak Makine Enerji Kurucu Ortağı ve Şirket Müdürü Mustafa Topal, üretimden kazandıklarını yatırıma aktardıklarını söyledi.

Doğalgazlı imalatlar ağırlıkta

"Buhar kazanları, buhar jeneratörleri, akışkan yataklı yakma sistemleri, kızgın yağ kazanları, sıcak su kazanları, baca ve filtre sistemleri, su yumuşatma sistemleri, yardımcı ekipmanlar, LPG tankı ve özel tank" imalatlarında Hisarmak markasına saygın bir yer kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Mustafa Topal, kömür fiyatlarındaki artışa ve çevresel sorunlara bağlı olarak talebin doğalgaza yönelmesiyle birlikte doğalgazlı imalatlara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Hedef enerji sektörü

Asıl faaliyet alanlarının enerji sektörü, endüstriyel olarak buhar kazanı, kızgın yağ kazanı ve sıcak su kazanları olduğunu, son dönemlerde ise enerji santrallerinde yoğunlaştıklarını anlatan Topal, gerek imalat, gerek revizyon ve gerek kısmi imalat olarak anahtar teslim çalıştıklarını vurguladı.

İlerleyen dönemde kalorifer kazanları da imal etmeyi planladıklarını, bunun için yeni bir yer planlarının bulunduğunu belirten Mustafa Topal, "Firma olarak üretimden kazandığımızı yatırıma aktarıyoruz" bilgisini verdi.

İhracatın önemi

Mustafa Topal, Türkiye'nin en önemli sorununun dış ticaret açığı olduğunu, bu açığı kapatacak panzerihin ise ihracattan geçtiğinin altını çizerek, "Ülkesini, memleketini seven şirket olarak yapacağımız her ihracatın ülkemiz için öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle sadece iç piyasa ile yetinmiyor, yeni pazarlar arıyoruz. Bu kapsamda 4 yıl önce başlattığımız ihracatımızda 10 kadar ülkeye ulaşıyoruz. İhracat odaklı imalat için de Ar-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.

Rekabet gücü

Rakip ülkelere karşı gerek kalite gerekse fiyat konusunda üstünlük sağlamanın önemine vurgu yapan Topal, "Bunun için sektörümüzdeki tüm yenilikleri yakından takip ediyor, kalite belgeleriyle de bu işteki ustalığımızı tescil ettiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörümüze ilişkin hiçbir fuarı kaçırmıyoruz" diye konuştu.

Topal, şu anda başta Özbekistan, Kazakistan, Mısır, Suudi Arabistan başta olmak üzere 10 kadar ülkeye yaptıkları toplamda yıllık 2-3 milyon dolar civarında olan ihracatlarını yeterli bulmadıklarını, daha fazlası için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

Hisarmak yeni yatırımlarla büyüyor

Kahramanmaraş, Mustafa Topal, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarmak yeni yatırımlarla büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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