Üye Girişi
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR - Son Dakika

HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR

19.01.2022 22:26

ARALARINDA 1500 yıl öncesine ait tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserleri barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, kapılarını tekrar açacağı 1 Şubat öncesi 'Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922'...

ARALARINDA 1500 yıl öncesine ait tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserleri barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, kapılarını tekrar açacağı 1 Şubat öncesi 'Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922' kitabının lansmanı yapıldı. Müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kağıthane'de, iş adamı ve koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kurduğu, 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik alana sahip Hisart Canlı Tarih Müzesi, 2 senenin ardından kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle kapalı kaldığı süre boyunca restore edilen müze yenilenen yüzüyle 1 Şubat'tan itibaren ziyarete açılacak. İçinde aralarında 1500 yıllık tarihi eserlerin de bulunduğu, dünya tarihine etki etmiş medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserlerin bulunduğu müze açılış öncesi kitap lansmanına ev sahipliği yaptı.

Kadir Türker Geçer'in yazarı olduğu ve kendi kategorisinde en kapsamlı eser olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922 kitabının lansmanına, aralarında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Lansmana ev sahipliği yapan Nejat Çuhadaroğlu, yaptığı konuşmada, Müzemizde 1500 yıllık bir tarihe ışık tutmaya çalışırken, amacımız, özellikle gençlerimizin kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkması ve gelecekte bunu yaşatmaları için onları cesaretlendirmek. Biliyoruz ki; tarihini bilmeyen geleceğini doğru kuramaz. Tarih, matematik, fizik, kimya kadar önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih, hafızadır. Hafıza, o insanın yaşanmışlığı, eğitimi, tecrübelerinin toplamıdır. Bunların olmadığı insan geleceğini göremez, karakterinin gelişimini tamamlayamaz dedi.

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kültür Yayınlarının 2'ncisi olan kitabın yazarı Kadir Türker Geçer ise, Meraklıları tarafından satın alınabilecek objeler burada Nejat Bey'in muhterem babaları tarafından geçmişten beri bir şekilde koleksiyonu yapılmış ve koleksiyonun o kadar ötesine geçilmiş ki, müzeye dönüştürülmüş. Müzeye dönüştürüldüğünde beri her geldiğimde daha farklı, çok daha zengin bir koleksiyonla karşılaştım diye konuştu.

Lansmanın ardından Nejat Çuhadaroğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a katılımlarından dolayı plaket sunarken, Geçer de kitabını hediye etti.

HİSART CANLI TARİH MÜZESİ

Hisart Canlı Tarih Müzesi, Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun İstanbul Çağlayan'daki binasının restore edilmesi sonrasında Mayıs 2014'de açıldı. Toplam 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik alana sahip müzede, dünyada nadir bulunan eserlerin yanı sıra bilhassa Osmanlı padişahlarının kişisel eşyaları da sergileniyor. Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde, Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyetlere ve savaşlara ait askeri ve etnografik eserler de yer alıyor.

HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR
HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR

YORUMLAR
500

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Beyoğlu, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR - Son Dakika


İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat         
23:18
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:19 Sinop Valiliği'nden kar uyarısı: Sokağa çıkmayın
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:06 Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
21:26 Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 23:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: HİSART CANLI TARİH MÜZESİ 2 YIL ARADAN SONRA TEKRAR AÇILIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement