Bakan Ersoy: "Bütün etkinliklerimize çok yoğun katılım var"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "İstiklal Harbi" sergisinin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan derlenen eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Ersoy, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, festivalde çeşitli sergilerin sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı gibi tarihi olayları ele alan sergilerin önemine işaret ederek, "Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o günkü şartları hissetmesi lazım. Unutulmaması gerekenler, gençlerimizin hafızasında bu tarz görsel efektlerle çok daha etkili oluyor." dedi.

Sergide giysi, silah, diorama, orijinal üniforma ve ekipmanlarla dönemin şartlarının çok güzel canlandırıldığını aktaran Ersoy, gençlerin hafızasında kalması bakımından da serginin önemli olduğunu ifade etti.

"Bütün etkinliklerimize çok yoğun katılım var"

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin devam ettiğinin altını çizerek, "Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdik. Bizi en çok sevindiren bütün etkinliklerimize çok yoğun katılım olması." diye konuştu.

Festival etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiğini, konserlere binlerce kişinin katıldığını dile getiren Ersoy, bu yıl 23 Ekim'e kadar sürecek festivallerin sayısını, gelecek yıl beşten ona çıkaracaklarını aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy, etkinliklerin yılda bir kez ve her yıl gerçekleştirileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu etkinlikler il sayısı artarak ve her yıl gerçekleşmeye devam edecek. Çünkü çok fazla ilgi var halkımızdan. Demek ki çok istenen, beklenen, arzulanan festivallermiş. Biz de halkımızın hak ettiği biçimde, onlara layık olacak şekilde bu festivallere devam edeceğiz. Tabii halkın kültürle, sanatla buluşturulması açısından, sanatçılarımıza destek olmak açısından çok önemli. Her koşulda düzenlendiği şehirlerde şehrin tanıtımı, hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki bilinirliğini arttırmak açısından da önemli."

"Şu ana kadar yapılmış en geniş kapsamlı en zengin sergi"

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu ve diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu ise daha önce farklı konsept ve dönemlere ilişkin sergiler açtıklarını, "İstiklal Harbi" sergisinin Milli Mücadele'nin 100. yılı olması dolayısıyla çok anlamlı ve özel olduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle AKM'de 2 ay devam edecek sergiyi açmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Şu ana kadar yapılmış olan en geniş kapsamlı, en zengin sergi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada sayısız objenin dışında, canlandırmalar, dioramalar, sayısız orijinal fotoğraf var. Bu eserlerin büyük bir kısmı da ilk kez ziyaretçileriyle buluşuyor, ilk kez bu sergi için hazırlandı. Bu açıdan çok önemli." ifadesini kullandı.

Sergiyle gençlerin tarihe olan ilgi ve alakasını artırmak istediğinin altını çizen Çuhadaroğlu, "Ben zaten özellikle Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde de bunu 8 senedir yapıyorum. Her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlerimizin de dahil olduğu kişilere, yaptığım diorama maketlerle bunu daha renkli, cazip, ilgi çekici kıldığımı düşünüyorum. Her gelen büyük bir memnuniyetle sergilerden ayrılıyor. O açıdan doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çuhadaroğlu, bundan sonra da Çanakkale, İstiklal Harbi, İkinci Abdülhamid ve kadın kahramanlar başlıklı sergileri Türkiye'nin farklı şehirlerinde tarih meraklıları ve gençlerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Küratörlüğünü Çuhadaroğlu'nun, proje koodinatörlüğü ve sergi editörlüğünü Ömer Çalşimşek'in yaptığı serginin açılışına Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra sanat ve tarih meraklıları ile okullardan öğrenciler katıldı.

Sergide dönemin askerlerinin orijinal üniformaları da yer alıyor

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin Kurtuluş Savaşı dönemine ait koleksiyonlarında bulunan eserlerin yer aldığı sergide, İstiklal Harbi'nin canlandırıldığı dioramalar da görülebiliyor.

Sergide dönemin askerlerinin orijinal üniforma ve ekipmanları, fotoğraf ve belgeler, yağlı boya tablolar, objeler ve canlandırmalardan oluşan yüzlerce parçanın yanı sıra Türk halkının mücadelesini yansıtan eserler yer alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıldönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıldönümüne özel hazırlanan sergi, 30 Kasım'a kadar AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayesi'nde ziyaret edilebilecek.