Hisense Vidda C1 duyuruldu: Dünyada bir ilk! - Son Dakika
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Hisense Vidda C1 duyuruldu: Dünyada bir ilk!

31.05.2022 18:38
Hisense Vidda C1 duyuruldu: Dünyada bir ilk!

Devasa ekrana sahip olmak isteyenler için üst seviye projeksiyonlar geliştirilmeye devam ediliyor. Bunlardan birisi de: Hisense Vidda C1

Projeksiyon cihazlarına gösterilen talep hiç bir zaman televizyonlar ile yarışacak seviyeye gelemedi, ancak evinde veya iş yerinde devasa bir ekrana sahip olmak isteyenler için üst seviye projeksiyonlar geliştirilmeye devam ediliyor. Bunlardan birisi de, 4K çözünürlük sunan Hisense Vidda C1 oldu.

Hisense tarafından dünyanın ilk 4K çözünürlüklü çok renkli projektörü olarak duyurulan cihaz, BT.709 renk alanında yüzde 202'ye ulaşan renk gamı ??ve 1350 ANSI lümene ulaşan parlaklık ile dikkat çekiyor. Renk doğruluğu ise 10 bit renk derinliği dikkate alındığında ? E?0.9 seviyesinde.

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Hisense Vidda C1 özellikleri ve fiyatı

240 Hz yenileme hızına çıkabilen Vidda C1, HDR 10+ ve MEMC desteğine sahip. MediaTek MT9669 işlemciden güç alan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Hisense Vidda C1 duyuruldu: Dünyada bir ilk!

CMOS ve ToF sensörleri sayesinde çevre koşullarını analiz eden projeksiyon cihazı, en iyi deneyimi sunmak için ayarları sürekli kalibre ediyor. Örneğin, çevredeki duruma bağlı olarak odak, eğim hizalaması, ekran boyutu ve hatta yönlendirme için otomatik olarak kalibre edilebiliyor.

Önerilen projeksiyon boyutunun 80 ile 150 inç arasında olduğu belirtiliyor .150 inç büyüklüğündeki bir ekranda bir şeyler izlemek veya oyun oynamak oldukça zevkli olacaktır. 12 ms gecikme süresi biraz yetersiz gibi görünüyor olsa da, ekran boyutunu dikkate aldığımızda yeterli seviyede.

2 adet 10W hoparlöre sahip olan ve Dolby Atmos/ DTS Hi-Res desteği sunan cihaz, 15 Haziran tarihinde satışa çıkıyor. Hisense Vidda C1 fiyatı 1051 dolar olarak belirlendi

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Kaynak: Shiftdelete

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