HİSER ile Bursa dünyaya açılacak
1 saat önce
BTSO liderliğinde yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasını ve rekabetçiliğinin güçlenmesini sağlayacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Turizm sektörümüzün birlik ve beraberliği sektörde yeni başarıların habercisi olacak" dedi.
BTSO liderliğinde yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasını ve rekabetçiliğinin güçlenmesini sağlayacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, "Turizm sektörümüzün birlik ve beraberliği sektörde yeni başarıların habercisi olacak" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:23
Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi