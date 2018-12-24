Son Dakika Haberleri: HİSER ile Bursa dünyaya açılacak

HİSER ile Bursa dünyaya açılacak

1 saat önce

BTSO liderliğinde yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasını ve rekabetçiliğinin güçlenmesini sağlayacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Turizm sektörümüzün birlik ve beraberliği sektörde yeni başarıların habercisi olacak" dedi.

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BTSO liderliğinde yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasını ve rekabetçiliğinin güçlenmesini sağlayacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Turizm sektörümüzün birlik ve beraberliği sektörde yeni başarıların habercisi olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:23 

İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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