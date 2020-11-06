HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak - Son Dakika

HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak

06.11.2020 16:35
HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark işbirliğiyle Ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) desteği kapsamında hayata geçirilen Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi projesinin açılış toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark işbirliğiyle Ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) desteği kapsamında hayata geçirilen Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi projesinin açılış toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

İş birliği kuruluşlarının temsilcileri, proje uzmanları ve projede yer almaya hak kazanan firmaların temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, HİSER desteğinin içeriği ve projenin yol haritası hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, projenin sektörün gelişimine ve iş dünyasındaki dijital dönüşüme büyük katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

HİSER Projesi faaliyetlerine yönelik, işbirliği kuruluşları ve proje katılımcılarıyla gerçekleştirilen açılış toplantısında firmalara önemli bilgiler verildiğini kaydeden Adnan Ünverdi, "Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan HİSER desteği, hizmet sektörüne yönelik hazırlanmış projeleri kapsıyor. HİSER desteği ile ilgili sektördeki firmaların iş birliği kuruluşları aracılığıyla bir araya getirilerek yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen ihtiyaç analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması, yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanıyor" dedi.

Program süresinin 3 yıl olduğunu belirten Ünverdi, "Projemizde şu an itibarı ile 19 firma yer alıyor. Proje süresinde öncelikle firmaların ihtiyaç analizi yapılacak, ardından ortaya çıkan sonuca göre 36 aylık bir yol haritası oluşturulacak ve buna göre kümenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, danışmanlık, yurt dışı ve yurt içi pazarlama faaliyetleri ve küme tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde Ticaret Bakanlığı tarafından firmalara özel yüzde 75 oranında geri ödeme desteği sağlanacak. İnşallah Gaziantep Teknopark'ın projemize sağlayacağı değerli katkılarla yazılım sektöründe önemli başarılara imza atacağız. Bu kapsamda sunmuş olduğu destekten dolayı Ticaret Bakanlığımıza, iş birlikleri için Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak
HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HİSER Projesi firmaların rekabet gücünü artıracak - Son Dakika Ekonomi


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