HISİAD'ın "Sektörel Dernekler Buluşması"nda "dijital etkileşim"in önemi vurgulandı - Son Dakika

HISİAD'ın "Sektörel Dernekler Buluşması"nda "dijital etkileşim"in önemi vurgulandı

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HISİAD) "Sektörel Dernekler Buluşması"nda mücbir sebepten yararlanma, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı.

HISİAD'ın

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HISİAD) "Sektörel Dernekler Buluşması"nda mücbir sebepten yararlanma, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı.

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi odak noktasına alan dernek, ikincisini düzenlediği "Sektörel Dernekler Buluşması" ile gündemi belirliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı ikinci toplantıda mücbir sebepten yararlanma, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin toplam ihracatına katkı yapmak adına yaptığı çalışmaları sürdüren HISİAD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde teknolojiyi ön plana çıkararak "Sektörel Dernek Buluşmaları" etkinliği ile pandeminin ekonomik yansımalarını farklı sektör temsilcileri ile ele alıyor.

İkinci dijital zirveye Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz katıldı. Söz konusu sektörlerden yaklaşık 100 kişinin yer aldığı webinarda yüksek etkileşim ve farklı görüşlerin sinerjisi damgasını vurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, dünyanın salgın sonrası dönemde "Yeni Normal"e geçiş yapacağını, teknolojinin ve etkileşimin ise Kovid-19 sonrası döneme damga vuracağını belirtti.

Tecdelioğlu, "Her biri kendi alanında birer ihracat elçisi olan kıymetli derneklerimizin temsilcileri ve başkanları ile ikinci kez buluşuyoruz. Her buluşmamıza basınımızın kıymetli temsilcilerini davet ediyoruz. İkinci buluşmamızda mücbir sebepten faydalanma, enerji maliyetleri, dijitalleşme ve lojistik maliyetleri gibi konular ele alındı. Webinarlarımıza katılım gösteren kıymetli dernek başkanlarımız özellikle mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasında yer almadığını ileterek yaşanan olumsuz sürecin en az hasarla atlatılması için tüm sektörlerin mücbir sebepten faydalanması gerektiğini düşündüklerini belirttiler. Pek çok temsilci sektöre ham madde sağlayan firmaların mücbir sebepten faydalanırken kendi sektörlerinin dahil edilmediğini belirttiler." ifadelerini kullandı.

"Kullanımın azalmasına rağmen elektrik faturaları arttı"

Açıklamada, toplantıda ön plana çıkan konulardan birinin de üretimin ve satışların aksadığı bu dönemde artan enerji maliyetleri olduğu belirtildi. Kullanımın azalmasına rağmen artan elektrik faturalarına dikkatin çekildiği açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin de azalan kapasite kullanımı, ciro ve karlılıktaki düşüşlerle birlikte firmalar için süreci daha zor hale getirdiği ifade edildi.

HISİAD webinarında pandeminin halihazırda pek çok firmayı dijitalleşme konusunda bir arayışa yönlendirdiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, karantina döneminde insanların evde kaldıkları süreçte bireysel tadilat işlerine yönelmesi nedeniyle son dönemde boya sektörünün internet satışlarının oldukça arttığı kaydedildi.

Açıklamada, normalleşme sürecinin zamana yayılması ve bu süreç ile kazanılan yeni alışkanlıklarla dijitalleşmenin, pandemi sonrasında da öneminin artarak devam edeceği belirtildi. Sanal mağazaların, e-fuarların, e-B2B sitelerinin bundan sonraki süreçte gelişeceği belirtilen açıklamada, sektörlerin yeni dijitalleşme süreci için yapılması gereken yatırımlar ve atılması gereken adımlar konusunda çok hızlı davranması gerektiği vurgulandı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlerin de etkisi ile lojistik maliyetlerinde de ciddi artış yaşandığı belirtilen açıklamada, hem yurt içi hem yurt dışı nakliyenin çok pahalı hale geldiği ve bunun yine ayakta kalmaya çalışan firmaları oldukça zorlayıcı bir unsur haline geldiği kaydedildi.

Yeni süreçle birlikte ürün tasarımının ve dolayısı ile yüksek katma değerli üretimin önemine değinilen açıklamada, ambalaj ürünlerinin tasarımlarında değişiklik yaşanacağı, çipli ve barkod okuyuculu ambalaj tasarımlarının önem kazanacağı belirtildi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:00 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HISİAD'ın 'Sektörel Dernekler Buluşması'nda 'dijital etkileşim'in önemi vurgulandı - Son Dakika Ekonomi

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