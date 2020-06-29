Hisse endeksleri çoğunlukla ekside

Yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin endişelerle güvenli liman arayışına girdiği küresel hisse senedi piyasaları, genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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