'Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması'nın birincisi oldular: Ürdün'de temsil edecekler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması'nın birincisi oldular: Ürdün'de temsil edecekler - Son Dakika

'Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması'nın birincisi oldular: Ürdün'de temsil edecekler

7 saat önce

Dünyanın en saygın finans kuruluşlarından olduğu ifade edilen CFA Institute tarafından düzenlenen ve CFA Istanbul Society'nin ev sahipliğini yaptığı CFA Investment Research Challenge((Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması) Türkiye yarışması birincisi Özyeğin Üniversitesi oldu.

'Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması'nın birincisi oldular: Ürdün'de temsil edecekler, System.String[]
Dünyanın en saygın finans kuruluşlarından olduğu ifade edilen CFA Institute tarafından düzenlenen ve CFA Istanbul Society'nin ev sahipliğini yaptığı CFA Investment Research Challenge((Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması) Türkiye yarışması birincisi Özyeğin Üniversitesi oldu.

İşletme Fakültesi öğrencilerinden Eya Beldı, Mücahit Bölükbaşı, Barkın Kaynar, Banu Mammadova ve Alina Selen Yumşak'tan oluşan ekip, akademik danışmanı Zümrüt Can Ambarcı ve endüstri mentoru Özgür Uçur'un katkılarıyla yarışmaya hazırlanarak, birinciliği elde etti.Yarışmanın finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yarışan ve birinciliği elde eden Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, 1-2 Nisan'da Ürdün'de düzenlenecek olan EMEA ( Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, öğrencilerinin yarışmada birinciliği elde etmesinin ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


- İstanbul
İstanbul, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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