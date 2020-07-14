Hisse senedi borsaları karışık - Son Dakika

Hisse senedi borsaları karışık

COvid-19 vakalarındaki artış ve aşı haberleriyle, küresel hisse senedi borsalarında yönler karışık gelişiyor.

COvid-19 vakalarındaki artış ve aşı haberleriyle, küresel hisse senedi borsalarında yönler karışık gelişiyor.

ABD'de Pazartesi günü rekor vaka artışının ardından Asya-Pasifik ve Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri yeni güne düşüşlerle başlarken, ABD'de aşı üretiminin yaz sonunda başlayacağına ilişkin açıklama ile, ABD borsalarında başlıca endeksler, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

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ABD'deki aşı üretimine ilişkin açıklama öncesinde kapanan Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.87 düşerken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi'nin kayıpları yüzde 0.83'ü, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi'nin kayıpları da 1.14'ü buldu. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.11 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.98 yükseldi.

Almanya'da DAX yüzde 1.19 düşüşle başladığı seans içinde kayıplarını yüzde 1.51'e kadar yükseltti. Birleşik Krallık'ta güne yüzde 0.34 düşüşle başlayan FTSE 100 Endeksi de, sonradan toparlanarak yüzde 0.94 artıya geçti. Fransa'da CAC 40 Endeksi Bastille Günü nedeniyle kapalı.

Açılış öncesi işlemlerde, ABD'nin başlıca hisse senedi enedekslerinden Dow yüzde 0.38, Nasdaq 100 yüzde 0.44 S&P 500 yüzde 0.37 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hisse senedi borsaları karışık - Son Dakika Ekonomi
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