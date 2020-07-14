Hisse senedi borsaları karışık

ABD'de Pazartesi günü rekor vaka artışının ardından Asya-Pasifik ve Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri yeni güne düşüşlerle başlarken, ABD'de aşı üretiminin yaz sonunda başlayacağına ilişkin açıklama ile, ABD borsalarında başlıca endeksler, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

COvid-19 vakalarındaki artış ve aşı haberleriyle, küresel hisse senedi borsalarında yönler karışık gelişiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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