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Hisse senedi işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı - Son Dakika

Hisse senedi işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

24.07.2021 10:18
Hisse senedi işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerine göre, hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verilerine göre, hisse senedi piyasası işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına artan ilgisi, işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıdı. TSPB tarafından açıklanan aracı kurumların 2021 yılı ilk çeyrek verileri, hisse senedi piyasasında tüm zamanların en yüksek işlem hacminin gerçekleştiğini ortaya koydu.

TSPB'nin aracı kurumlardan derlediği verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık 2,5 kat artarak 5,2 trilyon liraya çıktı.

TSPB verileri, bu yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet ve opsiyon haricinde tüm piyasalarda işlem hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını da ortaya koydu.

İşlem hacminin yüzde 74'ünü yerli yatırımcılar gerçekleştirdi

TSPB verileri, hisse senedi işlem hacminde bu yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşılmasında en büyük etkenin yerli yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler olduğunu gösterdi.

2020 yılı ilk çeyreğinde 1,4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 145 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 trilyon liraya çıktı.

Diğer yandan yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.

Yaşanan artışa rağmen bu yılın ilk çeyreği itibarıyla, işlem hacminin yüzde 74'ü yerli yatırımcılar, yüzde 26'sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

İnternetin payı yüzde 58'e çıktı

TSPB tarafından aracı kurumlardan derlenen verilere göre, aracı kurumların şube ve irtibat bürosu sayıları artsa da salgın nedeniyle yaşanan kapanmaların ve internet kanalına artan ilgi nedeniyle hisse senedi toplam işlem hacminde en yüksek payı internet üzerinden gerçekleştirilen işlemler aldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde hisse senedi toplam işlem hacminde yüzde 50 olan internet işlemlerinin payı, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 8 puan artarak yüzde 58'e çıktı. Kurumların işlemlerinde doğrudan piyasa erişimi kanalının payı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13 oldu.

Veriler, son yıllarda finansal piyasalarda iş modellerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak önemli bir değişimin yaşandığına işaret ediyor.

2021 ilk çeyrek verilerine göre, emir iletiminin doğrudan yapıldığı kanallar olan internet ve doğrudan piyasa erişimi kanallarının hisse senedi işlemlerindeki toplam payı 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 71'e çıktı.

Kredili işlemlerde hızlı artış

Aracı kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi, artan yatırımcı ilgisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hızla büyüdü.

TSPB verilerine göre, Mart 2020'de 2,6 milyar lira olan yatırımcıların kullandığı kredi hacmi, yüzde 200 artarak, Mart 2021 sonu itibarıyla 7,9 milyar liraya çıktı. Veriler, kredi kullanan yatırımcı sayısının ise aynı dönemde hisse senedi yatırımcı sayılarındaki artışa paralel olarak yüzde 143 artarak 29 bin kişiye çıktığını gösterdi.

Aracı kurumların gelirlerinde artış yılın ilk çeyreğinde de sürdü

TSPB tarafından derlenen veriler, yatırım kuruluşlarının gelirlerinde son yıllarda yaşanan artışın 2021 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini gösterdi. Verilere göre, yatırım kuruluşlarının toplam gelirleri, 2021 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 3,3 milyar liraya çıktı.

Toplam gelirlerin büyümesinde, işlem hacimlerindeki artışa bağlı olarak hızla büyüyen aracılık gelirleri etkili oldu. Aracılık gelirlerinde en yüksek paya sahip olan hisse gelirleri ise 2021 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artarak brüt aracılık gelirlerinin yüzde 74'ünü oluşturdu.

Aracılık gelirlerindeki artışa paralel artan faaliyet gelirlerinin etkisiyle aracı kurumlar, 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira kar elde etti.

Şube ve çalışan sayısı arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren aracı kurum sayısı 61 oldu.

Merkez dışında irtibat birimine sahip olan 40 kurumun, şube ve irtibat bürolarının sayısında artış sürdü. Geçen yılın mart sonu itibarıyla 271 olan aracı kurum şube sayısı, 2021 yılı mart sonunda 289'a çıkarken, aynı dönem itibarıyla 68 olan irtibat bürosu sayısı ise 110'a çıktı.

2021 mart sonunda toplam çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 861 kişi artarak, 5 bin 896 oldu.

Yatırımcı, İnternet, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hisse senedi işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı - Son Dakika


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