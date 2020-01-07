Hissedarlardan Daimler'e yaklaşık 900 milyon avroluk dizel davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hissedarlardan Daimler'e yaklaşık 900 milyon avroluk dizel davası - Son Dakika

Hissedarlardan Daimler'e yaklaşık 900 milyon avroluk dizel davası

6 saat önce

Alman otomobil üreticisi Daimler AG'ye 219 büyük kurumsal hissedar tarafından kasıtlı olarak yanıltıcı emisyon ölçüm yazılımı kullanmasının hisse fiyatlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yaklaşık 900 milyon avro değerinde toplu tazminat davası açıldı.

Hissedarlardan Daimler'e yaklaşık 900 milyon avroluk dizel davası, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Daimler AG'ye 219 büyük kurumsal hissedar tarafından kasıtlı olarak yanıltıcı emisyon ölçüm yazılımı kullanmasının hisse fiyatlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yaklaşık 900 milyon avro değerinde toplu tazminat davası açıldı.

Yatırımcılar, Daimler'i, kullandığı "yasa dışı" ve "yanıltıcı" emisyon ölçüm sisteminin risk ve maliyetleri hakkında hissedarlarını bilgilendirmeyerek sermaye piyasası kanununu ihlal etmekle suçluyor.

TILP hukuk firmasından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa'dan emeklilik fonları, bankalar, sermaye yönetim ve sigorta şirketlerinden oluşan 219 kurumsal yatırımcı adına Stuttgart'taki bölge mahkemesinde 30 Aralık 2019'da 896 milyon avro değerinde bir dava açıldığı belirtildi.

Daimler'in hisse fiyatının 10 Temmuz 2012-20 Haziran 2018 döneminde 90 avrodan 60 avroya düştüğü bildirilen açıklamada, şirketin yatırımcıları gerektiği gibi bilgilendirmemesinin "sermaye piyasası kanunun ihlali" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TILP hukuk firması avukatlarından Andreas Tlip, davacıların, Daimler'in hissesine sahip kurumsal firmalar olduğunu aktararak, "Bu yatırımcılar, Daimler hisse senedini çok yüksek bir fiyata satın aldı. Sonrasında ise ortaya çıkan yanıltıcı yazılım kullanımı, şirketin hissesinin değerini olumsuz etkiledi. Daimler'in zararın tazmininden sorumlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Daimler'den yapılan açıklamada da davanın haksız olduğu belirtilerek, şirketin tüm hukuki yollarla suçlamalara karşı savunma yapacağı vurgulandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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