Son Dakika Haberleri: Hissede 4 haftalık giriş sona erdi

Hissede 4 haftalık giriş sona erdi

1 saat önce

8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.

Hissede 4 haftalık giriş sona erdi, System.String[]
8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:55 

Ekonomi
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