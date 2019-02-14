Hissede 4 haftalık giriş sona erdi

8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.

8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.

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