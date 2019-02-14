Hissede 4 haftalık giriş sona erdi
1 saat önce
8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.
8 Şubat haftasında 105.6 milyon dolarlık hisse satan yabancı böylece dört haftalık giriş serisini sonlandırmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:55
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