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Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor - Son Dakika

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor

07.07.2021 11:37
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor, System.String[]

Şanlıurfa'da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor.

Şanlıurfa'da eski dönemlerde ibadethane ve çilehane olarak kullanılan mağaralar şimdilerde ise ahır olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da besiciler hayvanlarını dışarıya göre çok daha serin olan mağaralarda besliyor.

Şanlıurfa'da asırlar öncesinde ibadethane ve çilehane gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan mağaralardan birçoğu 20. yüzyıldan sonra turizme kazandırılırken, bazı mağaralar ise halen daha barınma gibi farklı amaçlarda da kullanılıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde bulunan mağaralar ise yaklaşık yarım asırdır yöre insanı tarafından ahır olarak kullanılıyor.

Serin mağarada hem serinliyor hem de besicilik yapıyor

Serin mağaralarda kurban besiciliği yapan Hüseyin Ceylan, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu mağaralarda hem kurbanlık hem de besi hayvanları yetiştiriyoruz. Yazın hava sıcak olduğu için 3-4 ay mağaralarda yetiştiriliyor. Hayvanlara göre mağaralar serin. Kış aylarında mağaralar sıcak, yaz aylarında da çok serindir. Dışarda hayvanlara sinek yoluyla hastalık bulaşıyor. Mağarada hiçbir sinek bulunmamaktadır. ve hayvanlar da mağara serin olduğu için mağarayı tercih ediyor. Dışarıdaki hava sıcaklığı yaklaşık 50 derece, mağara içerisindeki sıcaklık ise 20-25 derece dolaylarındadır. Kurban alıcıları mağaralardaki hayvanları daha tercih ediyor. Çünkü etleri taze oluyor. Mağaralarda yetiştirildiği için dışarıdaki çitliklerde yetiştirilenlerden daha farklıdır. Et olarak mağaralardaki hayvanların eti bambaşka oluyor. İçeride mevcut olan kurbanlıklarımız var. Fiyatları 5 binden başlıyor ve 15 bine kadar çıkıyor. Her bütçeye göre kurbanlıklarımız var. Bizde içerisinde serinliyoruz. Mağara içerisinde serinleme yerimiz de var. Bizde işimizi bitirdikten sonra mağarada çayımızı yapar, serinliğin keyfini çıkartırız. Dışarıya çıktık mı bir dakika bile duramıyoruz" dedi.

Serin mağaralarda çobanlık yapıyor

Daha önceleri dağlarda, şimdilerde ise mağaralarda çobanlık yaptığını belirten Abdüllatif Abdulcabar, "Biraz önce dışarıda çalıştım. Dışarısı içeriye göre çok daha sıcak. Mağara içerisi çok serindir. Ben burada yem yapıp hayvanlara veriyorum. Hayvanların bakımını yapıyor, suyunu veriyorum. İçerde çalışmak daha güzel, dışarısı çok sıcaktır. Hayvanlar güneş altında duramıyor, nasıl insanlar dursun. İçerisi daha güzeldir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor

Hüseyin Ceylan, Şanlıurfa, Ahır, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor - Son Dakika


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