"Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali opera sahnesine taşınıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı opera sahnesine taşıyacak.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali ilk kez opera sahnesine taşımaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesinde ilk kez sahnelenecek Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin prömiyeri, SAMDOB sanatçıları tarafından 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini, Şebnem Şenel üstleniyor.



SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatacak Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

"İlk defa opera sahnesinde perde açacak"

Eserin rejisörü Şahan Gürkan, AA muhabirine, iddialı ve yeni bir prodüksiyon ile 2019-2020 sanat sezonuna damga vuracaklarını söyledi.

Müzikali, yeni bir prodüksiyon olarak Devlet Opera ve Balesine önerdiğini ve kabul gördüğünü belirten Gürkan, "Türkiye'nin en çok bilinen ve en çok sevilen müzikali olan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı opera sahnesine taşımanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Müzikal, ilk defa 1980 yılı mart ayında Egemen Bostancı yapımcılığı ve Haldun Dormen'in rejisiyle Şan Müzikholü'nde seyirci karşısına çıkmıştı. O yıllarda 600'den fazla temsil yaparak tüm Türkiye'yi gezdi." diye konuştu.

Pek kez sahneye taşınan, hatta dizisi yapılan müzikalin, aradan geçen yıllarda milyonlarca izleyici tarafından tanınan, bilinen, sevilen bir efsaneye dönüştüğünü vurgulayan Gürkan, "Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, ilk defa opera sahnesinde senfoni orkestrası eşliğinde perde açacak. Eserin yazarı Haldun Dormen de prömiyer gecesine onur konuğu olarak katılacak." ifadelerini kullandı.