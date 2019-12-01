Son Dakika Haberleri: "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Opera sahnesinde
Son Dakika Kültür Sanat 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikali Opera sahnesinde - Son Dakika

"Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Opera sahnesinde

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı opera sahnesine taşıdı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı opera sahnesine taşıdı.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali ilk kez opera olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini, Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

İzleyenler tarafından büyük beğeni alan müzikalinin yazarı Haldun Dormen de prömiyer gecesine onur konuğu olarak katıldı.

Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali Opera sahnesinde

Türkiye, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kasapoğlu: Milli Takımımıza inanıyoruz
İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli" EURO 2020 kura çekiminin ardından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 08:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali Opera sahnesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]