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Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: "Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın" - Son Dakika

Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: "Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın"

01.07.2021 10:24

Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: "Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın" Ölüm korkusunun verdiği psikolojik rahatsızlıklar hastane hastane dolaştırıyor Kocaeli'de yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle 3 aydır hastane hastane gezen 81 yaşındaki Ali Demir, doktorlara...

Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: "Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın"

Ölüm korkusunun verdiği psikolojik rahatsızlıklar hastane hastane dolaştırıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle 3 aydır hastane hastane gezen 81 yaşındaki Ali Demir, doktorlara seslenerek, "Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın. Ben ölüyorum" dedi. Demir'in psikolojik sorunlarının olduğunu ve ölüm korkusu sebebiyle panik ataklar yaşadığını söyleyen sağlık ekipleri ise hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade ettiler.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Ali Demir (81), 3 ay önce baş dönmesi rahatsızlığı ile hastaneye kaldırıldı. 2 gün hastanede tedavi edilen Demir'in, psikolojik bozukluğu olduğu panik atak ve anksiyete olduğu belirlendi. İlaç tedavisine başlanılan Demir daha sonra evine gönderildi. Hissettiği acılar ile günden güne kötüleşmeye başlayan Demir, hareket etmekte zorlanan, acı ve ağrılara dayanamayarak sürekli gittiği hastanelerin kapısı önünde, "Lütfen beni ameliyat edin" diye ağlıyor. Yaşlı adamın oğlu Ömer Demir ise geceleri uyuyamayan babasını uyku ilaçlarıyla uyutuyor.

"Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın"

Günden güne kötüleştiğini söyleyen Demir, "Başım yanıyor, sanki başımın içinde çekiç vuruyorlar. O sese dayanamıyorum. Akşamları hastaneye gidiyorum, serum verip gönderiyorlar. Benden sürekli kan alıyorlar. Ameliyat olmak istiyorum. Bu damarları alsınlar. Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın. Ben ölüyorum, beni kurtarın, ameliyat edin. Gücünüz yetmiyor mu?" dedi.

"Babam acı içerisinde adeta yalvarıyor"

Babasının yaklaşık 3 ay önce baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını anlatan 39 yaşındaki Ömer Demir ise, "Günde iki kez ambulans çağırdığımız oluyor. Hatta geceleri devlet hastanelerinle sürekli gidiyoruz. Acildeki doktorlar artık, 'Bizim yapacağımız bir şey yok' diyorlar, bazen de tepki veriyorlar. Ben artık babamın ameliyat edilmesini istiyorum. Çünkü 3 aydır gerçekten uyuyamıyoruz, babam acı içerisinde adeta yalvarıyor, kıvranıyor. Durumunu iyi görmüyoruz. 5 yaşındaki bebek gibi ağlıyor, uyku ilacı ile uyutuyoruz. Babam acilde yere yığıldığı zaman acil doktorları bazen güvenliklerle babamı çıkartıyorlar. Bazen de müdahalenin yapılmayacağını, poliklinik doktorlarına gitmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ama bende babam gece vakti kriz geçirdiği zaman ne yapabilirim? Sonuçta hastaneye götürmek durumundayım. Babam 7/24 feryat figan halde. Hep ağlıyor, evde artık bizde uykusuz kalkıp, uykusuz yatıyoruz. Bizde bu acının dinmesini istiyoruz. Bizde dayanamıyoruz artık" diye konuştu.

Ölüm korkusu ile anksiyete yaşıyor

Öte yandan Demir'in yaşadığı rahatsızlıklar konusunda bilgi veren sağlık ekipleri ise yaşlı hastanın psikolojik sorunları olduğunu, panik ve ölüm korkusu hissinin etkisi altında anksiyete bozukluğu yaşadığını dile getirdiler. Demir'in yaşadığı durumun tamamen psikolojik olduğunu belirten yetkililer, hastanın ilaç tedavisinin sürdüğünü, beyin damarları ile ilgili ile problem yaşamadığını ifade ettiler.

Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın
Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın
Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın
Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın

Ali Demir, Kocaeli, Hastane, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hissettiği acılar için doktorlara yalvardı: 'Ayaklarınızın altını öpeyim beni kurtarın' - Son Dakika


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