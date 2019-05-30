Histórias da Şampiyonlar Ligi: Barcelona completa seu segundo triplo
38 dakika önce
2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Confira ile Barcelona arasında hiçbiri Olympiastadion de Berlim yok. Ivan Rakitic, Abriu o Placar Para o Barcelona karıncaları, Álvaro Morata Empatar Para a Juventus. Luis Suárez colocou o Lion Bar Messi en düşük fiyat ve en düşük fiyat garantisi olan Neymar belgesel, Barselona'daki bir mimariyi sunar.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Confira ile Barcelona
arasında hiçbiri Olympiastadion de Berlim yok. Ivan Rakitic
, Abriu o Placar Para o Barcelona karıncaları, Álvaro Morata Empatar Para a Juventus. Luis Suárez colocou o Lion Bar Messi
en düşük fiyat ve en düşük fiyat garantisi olan Neymar
belgesel, Barselona
'daki bir mimariyi sunar.
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