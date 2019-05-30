Son Dakika Haberleri: Histórias da Şampiyonlar Ligi: Gareth Bale da Şampiyonlar Ligi Real Madrid'de
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Histórias da Şampiyonlar Ligi: Gareth Bale da Şampiyonlar Ligi Real Madrid'de

38 dakika önce

Ve ayrıca Gareth Bale turnuvasını garanti altına almak için Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayarlandı. Liverpool e Real estavam 1-1 yorum Kiev, Karim Benzema ve Sadio Mane terem marcado. Bale Colocou o Real Madrid de lâ € ™ s bir menajerlik ve e-posta mertebesinde bir araya geldi ve bir sonuç alamadı, bir finalde bitmedi, Şampiyonlar Ligi novamente.

Ve ayrıca Gareth Bale turnuvasını garanti altına almak için Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayarlandı. Liverpool e Real estavam 1-1 yorum Kiev, Karim Benzema ve Sadio Mane terem marcado. Bale Colocou o Real Madrid de la € ™ s bir menajerlik ve e-posta mertebesinde bir araya geldi ve bir sonuç alamadı, bir finalde bitmedi, Şampiyonlar Ligi novamente.
Histórias da Şampiyonlar Ligi: Gareth Bale da Şampiyonlar Ligi Real Madrid'de
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
Liverpool, Real Madrid, Spor
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