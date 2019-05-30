Histórias da Şampiyonlar Ligi: Gareth Bale da Şampiyonlar Ligi Real Madrid'de
38 dakika önce
Ve ayrıca Gareth Bale turnuvasını garanti altına almak için Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayarlandı. Liverpool e Real estavam 1-1 yorum Kiev, Karim Benzema ve Sadio Mane terem marcado. Bale Colocou o Real Madrid de lâ € ™ s bir menajerlik ve e-posta mertebesinde bir araya geldi ve bir sonuç alamadı, bir finalde bitmedi, Şampiyonlar Ligi novamente.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
Ve ayrıca Gareth Bale
turnuvasını garanti altına almak için Real Madrid
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayarlandı. Liverpool
e Real estavam 1-1 yorum Kiev
, Karim Benzema
ve Sadio Mane terem marcado. Bale Colocou o Real Madrid de la € ™ s bir menajerlik ve e-posta mertebesinde bir araya geldi ve bir sonuç alamadı, bir finalde bitmedi, Şampiyonlar Ligi novamente.
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