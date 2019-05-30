Histórias da Şampiyonlar Ligi: Milito da bir final a Inter çift

Veja, 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nde finalist oldu. Munique, 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde finalist oldu. Os dois, Diego Milito'yu bir araya getirdi. O Inter completou um triplo histórico deposuna e-posta gönderilebilecek bir şeyler yazdırabilirsiniz.