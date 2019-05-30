Son Dakika Haberleri: Histórias da Şampiyonlar Ligi: Munique galibi olarak Chelsea desafia
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Histórias da Şampiyonlar Ligi: Munique galibi olarak Chelsea desafia

1 saat önce

Bir incrível vitória Reveja yapın ve 2012 tarihinde Munique'deki Şampiyonlar Ligi finalini yapın. O Chelsea estava, FC Bayern ile birlikte çalışıyor. Didier Drogba adlı üyenin tam profilini görüntüleyin. Petr fenech defendeu, önizleme, Bastian Schweinsteiger’e, büyükler ve büyükler için, büyükbabanın cezaevinde, Didier Drogba pazarında, Chelsea’de bir fetih

Bir incrível vitória Reveja yapın ve 2012 tarihinde Munique'deki Şampiyonlar Ligi finalini yapın. O Chelsea estava, FC Bayern ile birlikte çalışıyor. Didier Drogba adlı üyenin tam profilini görüntüleyin. Petr fenech defendeu, önizleme, Bastian Schweinsteiger'e, büyükler ve büyükler için, büyükbabanın cezaevinde, Didier Drogba pazarında, Chelsea'de bir fetih
Histórias da Şampiyonlar Ligi: Munique galibi olarak Chelsea desafia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
Bastian Schweinsteiger, Didier Drogba, Chelsea, Spor
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