Histórias da Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Şampiyonlar Ligi nos pênaltis
38 dakika önce
O Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 ° sezonu izleyen oyuncuları, Madrid'daki Atletico de San Francisco'da San Siro, em Milão. Sergio Ramos, placar, mas Ferreira-Carrasco ile ilgili tarafsız yorumlar ve görüşler sağlar. Juanfran, şuanda bir şans, bu yüzden Cristiano Ronaldo ile Real Madrid'de bir şans yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
O Real Madrid
, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 ° sezonu izleyen oyuncuları, Madrid'daki Atletico de San Francisco
'da San Siro, em Milão. Sergio Ramos
, placar, mas Ferreira-Carrasco ile ilgili tarafsız yorumlar ve görüşler sağlar. Juanfran, şuanda bir şans, bu yüzden Cristiano Ronaldo
ile Real Madrid'de bir şans yakaladı.
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