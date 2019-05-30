Son Dakika Haberleri: Histórias da Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Şampiyonlar Ligi nos pênaltis
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Histórias da Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Şampiyonlar Ligi nos pênaltis

38 dakika önce

O Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 ° sezonu izleyen oyuncuları, Madrid'daki Atletico de San Francisco'da San Siro, em Milão. Sergio Ramos, placar, mas Ferreira-Carrasco ile ilgili tarafsız yorumlar ve görüşler sağlar. Juanfran, şuanda bir şans, bu yüzden Cristiano Ronaldo ile Real Madrid'de bir şans yakaladı.

O Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 ° sezonu izleyen oyuncuları, Madrid'daki Atletico de San Francisco'da San Siro, em Milão. Sergio Ramos, placar, mas Ferreira-Carrasco ile ilgili tarafsız yorumlar ve görüşler sağlar. Juanfran, şuanda bir şans, bu yüzden Cristiano Ronaldo ile Real Madrid'de bir şans yakaladı.
Histórias da Şampiyonlar Ligi: Real Madrid - Şampiyonlar Ligi nos pênaltis
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
San Francisco, Madrid, Real Madrid, Spor
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