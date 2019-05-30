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Histórias da Şampiyonlar Ligi: Robben marca gol tardio

1 saat önce

Veja como Arjen Robben, 2013 yılında FC Bayern ve Wembley'de Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi. Mario Mandzukic marcou primeiro tempo pelo'da değil Bayern, İlkay Gündoğan maçında Borussia Dortmund parecia takımında golü atıyor. Entanto yok, Robben'in garantisi var.

Veja como Arjen Robben, 2013 yılında FC Bayern ve Wembley'de Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi. Mario Mandzukic marcou primeiro tempo pelo'da değil Bayern, İlkay Gündoğan maçında Borussia Dortmund parecia takımında golü atıyor. Entanto yok, Robben'in garantisi var.
Histórias da Şampiyonlar Ligi: Robben marca gol tardio
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
Mario Mandzukic, Arjen Robben, Spor
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