Histórias da Şampiyonlar Ligi: Robben marca gol tardio
1 saat önce
Veja como Arjen Robben, 2013 yılında FC Bayern ve Wembley'de Şampiyonlar Ligi'nde bir araya geldi. Mario Mandzukic marcou primeiro tempo pelo'da değil Bayern, İlkay Gündoğan maçında Borussia Dortmund parecia takımında golü atıyor. Entanto yok, Robben'in garantisi var.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!
Inter'de Spalletti dönemi bitti
İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi!