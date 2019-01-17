Hitachi, 28 milyar dolarlık projeyi durdurdu
1 saat önce
Hitachi, Brexit nedeniyle İngiltere'deki nükleer santral projesini askıya aldı.
Hitachi, Brexit nedeniyle İngiltere
'deki nükleer santral projesini askıya aldı. Proje 28 milyar dolar büyüklüğündeydi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:10
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