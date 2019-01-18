Son Dakika Haberleri: Hitachi, Brexit Nedeniyle İngiltere'deki Nükleer Santral Projesini Askıya Aldı

Hitachi, Brexit Nedeniyle İngiltere'deki Nükleer Santral Projesini Askıya Aldı

32 dakika önce

Japon şirketi Hitachi, Avrupa Birliği’nden çıkma planları altüst olan İngiltere’de inşa edeceği nükleer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi. Galler bölgesinde bulunan Anglesey’de kurulacak 3 trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli Horizon Nükleer Santrali’nin İngiltere’nin enerji ihtiyacının yüzde 6’sını karşılaması bekleniyordu. Hitachi bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Özel bir şirket olarak, ekonomik düşüncelerle projeyi dondurma kararı […]The post Hitachi, Brexit nedeniyle İngiltere’deki nükleer santral projesini askıya aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Hitachi, Brexit Nedeniyle İngiltere'deki Nükleer Santral Projesini Askıya Aldı, System.String[]
Japon şirketi Hitachi, Avrupa Birliği'nden çıkma planları altüst olan İngiltere'de inşa edeceği nükleer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi.

Galler bölgesinde bulunan Anglesey'de kurulacak 3 trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli Horizon Nükleer Santrali'nin İngiltere'nin enerji ihtiyacının yüzde 6'sını karşılaması bekleniyordu.

Hitachi bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Özel bir şirket olarak, ekonomik düşüncelerle projeyi dondurma kararı aldık" dedi ve hesaplarında 300 milyar yen değer kaybı gösterileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Nükleer santrallerin inşası ve işletmesiyle ilgili olarak finansal bir yapı geliştirmek için zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" ifadesine yer verildi.

Hitachi, yatırımcıların kaygılarını giderebilmek için İngiliz hükümetinden finansal desteğini artırmasını istemişti ancak yaklaşan Brexit dolayısıyla hükümetin bu gibi planları derleme imkanları kısıtlı kaldı.

Konuya yakın kaynaklar, Hitachi'nin bir grup Japon yatırımcı ve İngiliz hükümetinin projede, ayrı ayrı üçte bir hisse satın alacağını umduğunu söylediler. Projenin üçte ikisi hisse satışı, üçte biri de krediyle finanse edilecekti.

The post Hitachi, Brexit nedeniyle İngiltere'deki nükleer santral projesini askıya aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:05 

İngiltere, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Malatyaspor, Fulhamlı Kamara'nın Transferini Bitiriyor Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi

Fenerbahçe, Leicester City Forması Giyen Adrien Silva'nın Kiralanması İçin İngiliz Ekibi ile Anlaştı Kışladaki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Çarpıcı İfadeler: 11 Ayda 15 Kilo Kaybettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 09:37:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hitachi, Brexit Nedeniyle İngiltere'deki Nükleer Santral Projesini Askıya Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]