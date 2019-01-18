Japon
şirketi Hitachi, Avrupa Birliği
'nden çıkma planları altüst olan İngiltere
'de inşa edeceği nükleer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi. Galler
bölgesinde bulunan Anglesey'de kurulacak 3 trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli Horizon Nükleer Santrali'nin İngiltere'nin enerji ihtiyacının yüzde 6'sını karşılaması bekleniyordu.
Hitachi bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Özel bir şirket olarak, ekonomik düşüncelerle projeyi dondurma kararı aldık" dedi ve hesaplarında 300 milyar yen değer kaybı gösterileceğini bildirdi.
Açıklamada, "Nükleer santrallerin inşası ve işletmesiyle ilgili olarak finansal bir yapı geliştirmek için zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" ifadesine yer verildi.
Hitachi, yatırımcıların kaygılarını giderebilmek için İngiliz hükümetinden finansal desteğini artırmasını istemişti ancak yaklaşan Brexit dolayısıyla hükümetin bu gibi planları derleme imkanları kısıtlı kaldı.
Konuya yakın kaynaklar, Hitachi'nin bir grup Japon yatırımcı ve İngiliz hükümetinin projede, ayrı ayrı üçte bir hisse satın alacağını umduğunu söylediler. Projenin üçte ikisi hisse satışı, üçte biri de krediyle finanse edilecekti.
The post Hitachi, Brexit nedeniyle İngiltere'deki nükleer santral projesini askıya aldı
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