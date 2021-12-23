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Hitachi'ye bağlı firma üretimi bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin denetlenmediği ortaya çıktı - Son Dakika

Hitachi'ye bağlı firma üretimi bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin denetlenmediği ortaya çıktı

23.12.2021 09:14
Hitachi'ye bağlı firma üretimi bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin denetlenmediği ortaya çıktı

Hitachi'ye bağlı oto parça imalatçısı firma, 20 yıldır ürettiği bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin kalite kontrol denetlemelerini gerçekleştirmediğini açıkladı.

Hitachi'ye bağlı oto parça imalatçısı firma, 20 yıldır ürettiği bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin kalite kontrol denetlemelerini gerçekleştirmediğini açıkladı.

Hitachi Astemo'dan yapılan açıklamada, 2000 yılından beri bazı fren ve süspansiyon sistemlerini kapsayan periyodik kalite kontrol testlerinin yapılmadığı duyuruldu.

Firma, denetleme kusurlarının, Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi fabrikasında 2003-2021 arası imal edilen yaklaşık 57 bin fren sistemi parçası ile Fukuşima fabrikasında 2000-2021 arası üretilen yaklaşık 10 milyonu aşkın düşük nitelikli süspansiyon sistemi parçasını kapsadığını bildirdi.

Açıklamada söz konusu parçaların Japonya içi ve deniz aşırı 16 otomobil üreticisi firmaya gönderildiği aktarıldı.

"Müşterilerimiz ve ilgili taraflardan özür diliyoruz" diyen Japon firma durumun, özel bir komite tarafından "özgür ve tarafsızca" soruşturulacağını ve "müşteri memnuniyetinin istikrarı için" kalite güvenlik sisteminin gözden geçirileceğini bildirdi.

Fukuşima, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitachi'ye bağlı firma üretimi bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin denetlenmediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hitachi'ye bağlı firma üretimi bazı fren ve süspansiyon sistemlerinin denetlenmediği ortaya çıktı - Son Dakika
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