Hitit Angel, Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Hitit Angel, Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek

7 saat önce

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Amerika'da yapılacak olan yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Hitit Angel, Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Amerika'da yapılacak olan yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.


Uluslarasarı FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışmasının Avrupa ayağını oluşturan İstanbul FRC Robot Turnuvasına 8 ülkeden 53 takım katılımıyla gerçekleştirildi.


Çorum Bahçelievler MTAL ve TOBB OSB MTAL öğrencilerin oluşan Hitit Angel takımı hazırladıkları robotlarla teftişten geçti. Sıralama maçlarında tüm takımları yenen Hitit Angel, yarışmayı birinci olarak tamamladı.


Finallerde de maç kaybetmeyen Çorumlu öğrenciler Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) 2020 İstanbul Turnuvasının Şampiyonu (Türkiye ve Avrupa Şampiyonu) olarak adını Dünya Şampiyonlar Şampiyonasına adını yazdırdı.


Hitit Angel takımı, lise eğitim kurumları arasında yapılan ve dünyada 36 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Houston şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonlar Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


"Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir! (Infinite Recharge)" teması altında gerçekleştirilecek etkinlikte, lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dereceye girmeye çalışacak. - ÇORUM

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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