Üye Girişi
Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak - Son Dakika

Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak

19.02.2022 13:29
Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak

Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit), halka arz için 23-24-25 Şubat'ta talep toplayacak.

Havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (Hitit), halka arz için 23-24-25 Şubat'ta talep toplayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında dünyada ve Türkiye'de öne çıkan teknoloji ihracatçısı Hitit'in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Paylarının yüzde 27,6'sının halka arzı için 23-24-25 Şubat'ta ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde talep toplayacak şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal ve yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, Şirket ve ortaklar da 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü verdi.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü yabancı para cinsinden

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı'ndaki merkezinde 300 mühendisle 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji hizmeti veriyor.

Hitit'in yazılımları, ayrıca 290 havalimanında ve 4 bine yakın seyahat acentesinde de kullanılıyor. Global çapta hizmet veren ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü yabancı para cinsinden olan şirketin finansallarının fonksiyonel para birimi de yine ABD Doları üzerinden tutuluyor. Hitit, son üç yıldır Türkiye'nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçiliyor.

YORUMLAR
500
Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak Milletvekillerinden Ankara 1. OSB'ye ziyaret Milletvekillerinden Ankara 1. OSB'ye ziyaret SPK haftalık bülteni SPK haftalık bülteni

Bilgisayar, Halka arz, Havacılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hitit Bilgisayar Hizmetleri halka arz için talep toplayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement